Определился победитель «Битвы корпораций»

Десятый, заключительный, этап спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» прошел 8 июня на волейбольных площадках Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
В соревнованиях приняли участие 20 команд. В итоге, команда «Zotti» в финале в двух партиях переиграла команду «Метрополитен», а в матче за «бронзу» команда «Алло» оказалась сильнее «Ciklum» - 2:0.
По завершению волейбольных игр организаторы подвели итоги «Битвы корпораций» 2018/2019 спортивного года.
Обладателем Весеннего кубка стала команда «Whitebox», которая также выиграла Осенний кубок и, таким образом, стала абсолютным победителем турнира.
Далее в итоговой таблице сезона расположились команды «Adidas», «Харьковские тепловые сети», «Ciklum», «Турбоатом» и «Zotti».
Отметим, что «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке прошли игры по спортивному покеру, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и интеллектуальной игре «Mad Head». В Весеннем кубке команды соревновались в боулинге, бадминтоне, стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжном волейболе. В этом сезоне приняли участие 25 команд.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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