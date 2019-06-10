Главная Новости Спорт Определился победитель «Битвы корпораций»
10.06.2019  16:25   

Определился победитель «Битвы корпораций»

Десятый, заключительный, этап спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» прошел 8 июня на волейбольных площадках Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 20 команд. В итоге, команда «Zotti» в финале в двух партиях переиграла команду «Метрополитен», а в матче за «бронзу» команда «Алло» оказалась сильнее «Ciklum» - 2:0.

По завершению волейбольных игр организаторы подвели итоги «Битвы корпораций» 2018/2019 спортивного года.

Обладателем Весеннего кубка стала команда «Whitebox», которая также выиграла Осенний кубок и, таким образом, стала абсолютным победителем турнира.

Далее в итоговой таблице сезона расположились команды «Adidas», «Харьковские тепловые сети», «Ciklum», «Турбоатом» и «Zotti».

Отметим, что «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке прошли игры по спортивному покеру, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и интеллектуальной игре «Mad Head». В Весеннем кубке команды соревновались в боулинге, бадминтоне, стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжном волейболе. В этом сезоне приняли участие 25 команд.

Источник:   ХГС
 Тэги:  волейбол, пляжи, харьков, турнир, победитель, парк, горького
 
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