Заокеанский тренер харьковского спортсмена попал в Зал славы бокса

Американский тренер Тедди Атлас, работающий с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC), харьковчанином Александром Гвоздиком, введен в Международный зал боксерской славы.
Об этом сообщил боксер в Instagram.
На торжественной церемонии 62-летнего тренера сопровождал Гвоздик.
Харьковский боксер готовился к двум своим последним боям, против канадца Адониса Стивенсона и француза Дуду Нгумбу, под руководством Атласа.
Осенью 32-летний харьковчанин должен провести очередную защиту чемпионского титула.
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