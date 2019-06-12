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12.06.2019  09:54   

Заокеанский тренер харьковского спортсмена попал в Зал славы бокса

Американский тренер Тедди Атлас, работающий с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC), харьковчанином Александром Гвоздиком, введен в Международный зал боксерской славы.


// Instagram

Об этом сообщил боксер в Instagram.

На торжественной церемонии 62-летнего тренера сопровождал Гвоздик.

Харьковский боксер готовился к двум своим последним боям, против канадца Адониса Стивенсона и француза Дуду Нгумбу, под руководством Атласа.

Осенью 32-летний харьковчанин должен провести очередную защиту чемпионского титула.

Источник:   SQ
 Тэги:  бокс, гвоздик, харьков, спортсмен, тренер
 
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