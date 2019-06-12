12.06.2019 11:45

Харьковские велосипедисты завоевали медали в Боснии и Герцеговине

Харьковские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на международной рейтинговой гонке по велоспорту в олимпийском разделе маунтинбайка «кросс-кантри», которая прошла в городе Приедор (Босния и Герцоговина).



// city.kharkov.ua

Харьковчанка Ирина Попова одержала победу в соревнованиях среди женщин. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:13:11 и, тем самым, опередила на 1 мин. 16 сек. соперницу из Сербии Йован Черногорец.



Также призовое место занял еще один харьковчанин - Александр Коняев. Спортсмен занял 2-е место, уступив сопернику из Словении Року Нагличу 22 секунды.



Отметим, в рамках турнира харьковчане также заработали рейтинговые очки. На счету Ирины Поповой – 30 очков, у Александра Коняева – 20.