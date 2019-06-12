Главная Новости Спорт Харьковские велосипедисты завоевали медали в Боснии и Герцеговине
12.06.2019  11:45   

Харьковские велосипедисты завоевали медали в Боснии и Герцеговине

Харьковские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на международной рейтинговой гонке по велоспорту в олимпийском разделе маунтинбайка «кросс-кантри», которая прошла в городе Приедор (Босния и Герцоговина).


// city.kharkov.ua

Харьковчанка Ирина Попова одержала победу в соревнованиях среди женщин. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:13:11 и, тем самым, опередила на 1 мин. 16 сек. соперницу из Сербии Йован Черногорец.

Также призовое место занял еще один харьковчанин - Александр Коняев. Спортсмен занял 2-е место, уступив сопернику из Словении Року Нагличу 22 секунды.

Отметим, в рамках турнира харьковчане также заработали рейтинговые очки. На счету Ирины Поповой – 30 очков, у Александра Коняева – 20.

Источник:   ХГС
 Тэги:  велосипед, харьков, победа, медаль
 
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