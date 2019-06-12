Харьковские велосипедисты завоевали медали в Боснии и Герцеговине

Харьковские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на международной рейтинговой гонке по велоспорту в олимпийском разделе маунтинбайка «кросс-кантри», которая прошла в городе Приедор (Босния и Герцоговина).
Харьковчанка Ирина Попова одержала победу в соревнованиях среди женщин. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:13:11 и, тем самым, опередила на 1 мин. 16 сек. соперницу из Сербии Йован Черногорец.
Также призовое место занял еще один харьковчанин - Александр Коняев. Спортсмен занял 2-е место, уступив сопернику из Словении Року Нагличу 22 секунды.
Отметим, в рамках турнира харьковчане также заработали рейтинговые очки. На счету Ирины Поповой – 30 очков, у Александра Коняева – 20.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
влажн.:
давл.:
ветер: