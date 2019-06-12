Главная Новости Спорт Мини-футбол. В Киевском районе прошел турнир среди школьников (ФОТО)
12.06.2019  12:53   

Мини-футбол. В Киевском районе прошел турнир среди школьников (ФОТО)

Турнир по мини-футболу среди учащихся 4-5 классов проводится в районе третий год.


//city.kharkov.ua
Награждение победителей районного турнира по мини-футболу на Кубок председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой состоялось 11 июня в Харьковской гимназии №172.
 
Состязания  среди учащихся 4-5 классов проводится в районе третий год.
 
Цель мероприятия - повышение качества физического воспитания, организация досуга детей. В этом учебном году в соревнованиях приняли участие 19 школ района.
 
По итогам турнира, победителем стала команда специализированной школы №17, 2-е место заняли учащиеся школы №164, 3-е место - команда школы № 52.
 
Все участники  соревнований получили памятные статуэтки, а победители - дипломы районного управления образования, кубки, медали и подарки. 
 
Также в рамках мероприятия прошли показательные выступления юных футболистов ДЮСШ №1, команды черлидеров гимназии №172 и танцевального коллектива «Ритм» общеобразовательной школы №5. 
 
 
 
Тэги:  мини-футбол, турнир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Власть Диканевская колония выиграла Межрегиональный финал по мини-футболу 13.06 Спорт Школьники Салтовки и центра Харькова выяснили, кто лучший в мини-футболе 18.10 Спорт Стали известны победители «Битвы корпораций» в соревнованиях по мини-футболу
 
 

Видео

В Харькове отметили день медицинского работника
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 