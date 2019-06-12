12.06.2019 12:53

Мини-футбол. В Киевском районе прошел турнир среди школьников (ФОТО)

Турнир по мини-футболу среди учащихся 4-5 классов проводится в районе третий год.



//city.kharkov.ua

Награждение победителей районного турнира по мини-футболу на Кубок председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой состоялось 11 июня в Харьковской гимназии №172.

Состязания среди учащихся 4-5 классов проводится в районе третий год.

Цель мероприятия - повышение качества физического воспитания, организация досуга детей. В этом учебном году в соревнованиях приняли участие 19 школ района.

По итогам турнира, победителем стала команда специализированной школы №17, 2-е место заняли учащиеся школы №164, 3-е место - команда школы № 52.

Все участники соревнований получили памятные статуэтки, а победители - дипломы районного управления образования, кубки, медали и подарки.

Также в рамках мероприятия прошли показательные выступления юных футболистов ДЮСШ №1, команды черлидеров гимназии №172 и танцевального коллектива «Ритм» общеобразовательной школы №5.