Главная Новости Спорт На выходных - традиционный «FIT DAY Kharkiv»
13.06.2019  16:41   

На выходных - традиционный «FIT DAY Kharkiv»

В рамках мероприятия пройдет Кубок по стронгмену, состязания по воркауту и берпи.


//city.kharkov.ua
Этап Кубка Украины по стронгмену пройдет в субботу, 15 июня, на стадионе «Металлист».
 
Участникам соревнований предстоит выполнить пять силовых упражнений с весом до 300 кг. Главным рефери выступит многократный чемпион и рекордсмен мира в этом виде спорта Василий Вирастюк.
 
Трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале «Kharkіv Sport City».
 
Начало - в 17:00, вход - свободный.
 
Напомним, этап Кубка Украины по стронгмену пройдет в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019» - ежегодного спортивного мероприятия, которое собирает представителей фитнес-индустрии со всей страны.
 
Участников мероприятия ожидают фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; выставка достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, спортивного и здорового питания.
 
Также в рамках мероприятия состоятся соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge» и по берпи «Burpee Challenge».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фитнес, воркаут и стронгмен, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 Спорт Началась регистрация на «FIT DAY Kharkiv» 11.10 Спорт Харьковчан приглашают на открытую фитнес-тренировку в парк Горького 18.06 Спорт В Харькове состоялся «FIT DAY»
 
 

Видео

Искусство объединяет. Японский художник провел мастер-класс для харьковчан. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 