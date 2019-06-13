13.06.2019 16:41
На выходных - традиционный «FIT DAY Kharkiv»
В рамках мероприятия пройдет Кубок по стронгмену, состязания по воркауту и берпи.
//city.kharkov.ua
Этап Кубка Украины по стронгмену пройдет в субботу, 15 июня, на стадионе «Металлист».
Участникам соревнований предстоит выполнить пять силовых упражнений с весом до 300 кг. Главным рефери выступит многократный чемпион и рекордсмен мира в этом виде спорта Василий Вирастюк.
Начало - в 17:00, вход - свободный.
Напомним, этап Кубка Украины по стронгмену пройдет в рамках «FIT DAY Kharkiv 2019» - ежегодного спортивного мероприятия, которое собирает представителей фитнес-индустрии со всей страны.
Участников мероприятия ожидают фитнес-конвенция с мастер-классами от международных и украинских презентеров; бизнес-интенсив для менеджеров, управляющих и владельцев фитнес-центров; выставка достижений и товаров фитнес-клубов, магазинов спортивной одежды, спортивного и здорового питания.
Также в рамках мероприятия состоятся соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge» и по берпи «Burpee Challenge».