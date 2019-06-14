14.06.2019 15:49

Тхэквондо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира

На открытых состязаниях в Одессе «Южная пальмира» первостоличники завоевали 28 наград.



//kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 14 регионов Украины, а также гости из Молдовы, Румынии и Латвии, которые разыграли медали в четырех возрастных категориях: юниоры (2002-2004 г. р.), кадеты (2005-2007 г. р.), юноши (2008-2009 г. р.), младшие юноши (2010-2011 г. р.).

По итогам турнира харьковские тхэквондисты завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград.

Победителями «Южной пальмиры - 2019» стали: Денис Иващенко, Владислав Деркач, Артем Гайдар, Елизавета Кириенко, Вера Процветаева, Владислав Ободзинский, Владислав Майков, Дарья Костеневич, Станислава Савельева, Маргарита Крайнова, Роман Столяров, Кирилл Петров.

Кроме того, Денис Иващенко и Вера Процветаева стали лучшими спортсменами турнира в возрастной категории «юниоры».

В общекомандном зачете среди областей харьковские спортсмены показали второй результат. Наибольшее количество наград на одесском турнире завоевали киевляне - 19 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей.