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14.06.2019  17:18   

Харьковские копы - вице-чемпионы среди полицейских Украины по кроссу (ФОТО)

Команда харьковских полицейских заняла второе место на Чемпионате по легкоатлетическому кроссу.


//city.kharkov.ua
Соревнования проходили 14 июня во Ровно. Участие в спортивном мероприятии приняли 27 команд из числа работников Главных управлений полиции разных областей Украины.
 
Чемпионат Национальной полиции Украины по легкоатлетическому кроссу проводится впервые. Спортсмены соревновались на дистанциях 1000 метров (женщины и мужчины), и 3000 метров (мужчины).
 
В личном первенстве среди женщин на дистанции 1000 метров победу одержала инспектор Тренингового центра ГУНП в Харьковской области Анна Мищенко.
 
Полицейский батальона конвойной службы областного главка харьковской полиции Алексей Белинский занял 3 место среди мужчин на дистанции 1000 метров.
 
В личном первенстве на дистанции 3000 метров 2 место занял полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области Дмитрий Пожевилов.
 
В командном зачете спортсмены Главного управления Национальной полиции в Харьковской области заняли второе место, третье место завоевала команда полицейских из Херсона. Чемпионами соревнований стала команда ГУНП в Киевской области.
 
Команды, занявшие призовые места, получили кубки и дипломы, участников соревнований за лучшие результаты наградили дипломами, медалями и ценными подарками.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  полиция, вице-чемпионы, харьков
 
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