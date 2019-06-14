14.06.2019 17:18

Харьковские копы - вице-чемпионы среди полицейских Украины по кроссу (ФОТО)

Команда харьковских полицейских заняла второе место на Чемпионате по легкоатлетическому кроссу.



//city.kharkov.ua

Соревнования проходили 14 июня во Ровно. Участие в спортивном мероприятии приняли 27 команд из числа работников Главных управлений полиции разных областей Украины.

Чемпионат Национальной полиции Украины по легкоатлетическому кроссу проводится впервые. Спортсмены соревновались на дистанциях 1000 метров (женщины и мужчины), и 3000 метров (мужчины).

В личном первенстве среди женщин на дистанции 1000 метров победу одержала инспектор Тренингового центра ГУНП в Харьковской области Анна Мищенко.

Полицейский батальона конвойной службы областного главка харьковской полиции Алексей Белинский занял 3 место среди мужчин на дистанции 1000 метров.

В личном первенстве на дистанции 3000 метров 2 место занял полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области Дмитрий Пожевилов.

В командном зачете спортсмены Главного управления Национальной полиции в Харьковской области заняли второе место, третье место завоевала команда полицейских из Херсона. Чемпионами соревнований стала команда ГУНП в Киевской области.

Команды, занявшие призовые места, получили кубки и дипломы, участников соревнований за лучшие результаты наградили дипломами, медалями и ценными подарками.