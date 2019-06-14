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14.06.2019  19:59   

В субботу - масштабные спортивные мероприятия

Ряд крупных спортивных соревнований состоится в Харькове в субботу, 15 июня.


В субботу - масштабные спортивные мероприятия
Так, на стадионе «Металлист» в 10:00 начнется фитнес-конвенция «FIT DAY Kharkiv 2019». Как сообщил ее организатор Юрий Коротун, в рамках мероприятия планируется провести мастер-классы известных европейских и украинских тренеров, бизнес-форум, ярмарку-выставку фитнес-клубов, магазинов одежды, инвентаря и спортивного питания, а также различные соревнования.
 
В частности, с 17:00 до 20:00 на «Металлисте» пройдет этап Кубка Украины по стронгмену, в рамках которого участникам предстоит выполнить пять силовых упражнений с весом до 300 кг. Главным рефери выступит многократный чемпион и рекордсмен мира в этом виде спорта Василий Вирастюк. Вход - свободный.
 
Кроме того, во время «FIT DAY Kharkiv 2019» состоятся соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge» и по берпи «Burpee Challenge».
 
Около 200 спортсменов примут участие в соревнованиях по триатлону «IRON WAY Kharkiv Sprint 2019», которые пройдут 15 июня на территории парка «АкваЖур». Участникам необходимо будет преодолеть три дистанции: плавание - 750 м, велогонка - 20 км и кросс - 5 км. Старт и финиш соревнований - возле ресторана «Мельница». Начало - в 7:30.
 
Также в субботу, 15 июня, на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоится фестиваль уличного футбола и баскетбола.
 
Мероприятие пройдет в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture». Как сообщил его организатор Егор Матюхин, гости спортивного праздника смогут познакомиться с такими видами спорта, как уличный футбол, панна-футбол, футбольный фристайл.
 
Турнир по уличному баскетболу будет проходить уже четвертый год в рамках Украинской стритбольной лиги «USL 3x3». Победители турнира представят родной город в финале игр Украинской стритбольной лиги. В программе - турниры «1х1», «3х3» среди мужских и женских команд разных возрастов. Время проведения фестиваля - с 9:00 до 22:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  fit day kharkiv, burpee challenge, харьков
 
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