16.06.2019 14:45

«Месяц Харьковщины 2019» в украинской Википедии продлен

В украинской Википедии продолжается «Месяц Харьковщины 2019», цель которого заключается активизировать работу по написанию новых и улучшения имеющихся статей о Харьковщине и посвящен 365-летию города Харькова.



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А сам месячник продлен на одну неделю - до 23 июня.

Идея тематического месячника заключается в написании новых и улучшении уже существующих статей о выдающихся уроженцах и деятелях Харьковщины, о городах, поселках и селах, образовательных учреждениях, культурных и исторических достопримечательностях, географических объектах, промышленных предприятиях края.

Также во время месячника можно загружать на Викисклад фотографии различных объектов и людей, связанных с Харьковской областью, с целью иллюстрирования соответствующих статей в украинской Википедии.

«Поскольку месячник вызвал значительный интерес со стороны участников, организаторы решили продлить его еще одну неделю, чтобы харьковская тематика была еще лучше представлена в украинской Википедии. В настоящее время уже создано более 200 новых и улучшено 80 статей, а также загружено более 60 фотографий», - отметил один из инициаторов тематического месячника Сергей Петров.

Приобщиться к «Месяцу Харьковщины 2019» может любой желающий. Для этого нужно иметь аккаунт в Википедии или зарегистрироваться в ней, написать новую или улучшить уже имеющуюся статью о городах и селах, заведениях, учреждениях, организациях, предприятиях, историко-культурных или природных достопримечательностях Харьковщины и поставить на страницу обсуждения статей соответствующую отметку автоматически учитывают ее как статью месячника.

Все статьи должны отвечать критериям значимости в Википедии, базироваться на опубликованной в бумажных или электронных изданиях информации и ссылаться на них, не должны содержать дословно скопированных из книг, статей или интернета фрагментов текста, а также написаны в энциклопедическом стиле и не содержать неподтвержденной в источниках информации. Фотографии участников «Месяца Харьковщины 2019» должны быть сделаны ими лично.

«Самые активные участники месячника получат памятные сувениры с символикой Википедии», - добавил Вячеслав Мамон, один из инициаторов месячника.

Подробная информация на странице проекта в Википедии: Месяц Харьковщины 2019. Отметим, что последний раз «Месяц Харьковщины» в украинской Википедии проводился летом 2017 года. Тогда участники создали 117 и улучшили 27 статей.