17.06.2019 17:02

Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира

Седьмая ракетка мира украинка Свитолина уступила Маргарите Гаспарян, занимающей 62-е место в рейтинге



Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Nature Valley Classic в Бирмингеме, Великобритания. В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, в упорнейшей борьбе уступила россиянке Маргарите Гаспарян со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает седьмое место, Маргарита Гаспарян – 62-е.

Проиграв первый сет, Свитолина повела во втором 5-1, но не смогла подать на партию при счете 5-2. Но уже в следующем гейме с пятой попытки завершила сет в свою пользу. Решающую партию более уверенно начала представительница России, она повела с двойным брейком 4-1.

Харьковчанка отыграла один, сократила разрыв до минимума и имела неплохой шанс сравнять счет в поединке: в 10-м гейме счет был 15-30 на подаче Гаспарян. Однако более удачливой в последних нескольких розыгрышах оказалась россиянка.

Интересно, что около десяти дней назад стало известно о разрыве отношений между Элиной Свитолиной и французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Также Свитолина и Монфис удалили свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

Напомним, что в прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток: