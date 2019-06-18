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18.06.2019  09:30   

Сумские бейсболисты поделили очки с харьковчанами

15-16 июня прошли очередные матчи чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги.


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Сумские «Вороны» принимали харьковскую команду  «East Vikings». Первая игра завершилась победой хозяев 8:3, вторая – гостей 2:6.

В других матчах «Poltava Wild Hogs» сыграли с днепровскими «Бомберс» 11:4 и 7:10.

После этих игр у сумчан 18 очков (8 побед и 2 поражения) и первое место, дальше – харьковчане и полтавчане – по 11 очков (3-5) и днепряне – 8 (2-4).

Источник:   Данкор
 Тэги:  спорт, бейсбол, харьков, очки
 
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