Главная Новости Спорт Харьковские регбисты заняли второе место в Загребе (ФОТО)
18.06.2019  09:50   

Харьковские регбисты заняли второе место в Загребе (ФОТО)

В Хорватии прошел первый тур чемпионата Европы в дивизионе «Трофи» по олимпийской версии регби — «семерке».


// objectiv.tv

Из 12-ти игроков сборной Украины по регби-7 девять человек представляют Харьков.

На групповой стадии украинцы проиграли Израилю и Бельгии, но крупно победили Чехию. Это дало возможность квалифицироваться в раунд плей-офф, как лучшая команда, занявшая в группе третье место.

В четвертьфинале Украина обыграла Швецию со счетом 26:10, в полуфинале — Хорватию 54:0. В финале тура желто-синие вновь сошлись с бельгийцами. По ходу встречи соперник выигрывал 26:0, но игрок харьковского «Олимпа» Александр Маршуба в контратаке размочил счет и точно выполнил реализацию.

Бельгия выиграла 26:7, Украина заняла второе место в туре и набрала 18 очков.

Второй, заключительный тур в конце недели примет город Зеница (Босния и Герцеговина). Две команды, набравшие по сумме туров наибольшее количество очков, отберутся на турнир во французский Коломье для розыгрыша путевок на Олимпиаду в Токио-2020.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  регби, харьков, сборная, олимпийская, трофи
 
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