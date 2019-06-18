18.06.2019 09:50

Харьковские регбисты заняли второе место в Загребе (ФОТО)

В Хорватии прошел первый тур чемпионата Европы в дивизионе «Трофи» по олимпийской версии регби — «семерке».



// objectiv.tv

Из 12-ти игроков сборной Украины по регби-7 девять человек представляют Харьков.

На групповой стадии украинцы проиграли Израилю и Бельгии, но крупно победили Чехию. Это дало возможность квалифицироваться в раунд плей-офф, как лучшая команда, занявшая в группе третье место.

В четвертьфинале Украина обыграла Швецию со счетом 26:10, в полуфинале — Хорватию 54:0. В финале тура желто-синие вновь сошлись с бельгийцами. По ходу встречи соперник выигрывал 26:0, но игрок харьковского «Олимпа» Александр Маршуба в контратаке размочил счет и точно выполнил реализацию.

Бельгия выиграла 26:7, Украина заняла второе место в туре и набрала 18 очков.

Второй, заключительный тур в конце недели примет город Зеница (Босния и Герцеговина). Две команды, набравшие по сумме туров наибольшее количество очков, отберутся на турнир во французский Коломье для розыгрыша путевок на Олимпиаду в Токио-2020.