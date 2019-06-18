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18.06.2019  16:28   

Харьковчанин выборол золото в горах Шотландии (ФОТО)

Личный состав Военного института танковых войск Национального технического университета ХПИ 18 июня торжественно встретил младшего сержанта Олега Зимников, который во время международных соревнований "Cateran Yomp 2019" в Шотландии принес украинской сборной золото.


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Международные соревнования ветеранов боевых действий "Cateran Yomp 2019" в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии произошли уже во второй раз.

В них приняли участие военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил из разных стран мира: США, Украины, Великобритании, Канады, Австралии и Грузии.

В основной состав сборной команды Украины вошел курсант Харьковского Военного института танковых войск, кандидат в мастера спорта по полиатлону Олег Зимников. 9 июня 2019 младший сержант, преодолев дистанцию ​​суточного марш-броске горной местностью длиной 87 км, получил первое место и получил золотую медаль с результатом 17 часов 30 минут (по нормативам на золото - 24 часа).

Напомним, в 2017 году в ходе международных соревнований "Игры Непокоренных" (Invictus Games), которые проходили в Торонто, он завоевал золото в легкоатлетическом забеге на 1,5 км.

Источник:   информационное агентство Министерства обороны Украины в Харькове
 Тэги:  золото, спорт, харьков, марш-бросок, ветеран, медаль
 
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