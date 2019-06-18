18.06.2019 18:49
Велоспорт. Харьковчанка завоевала серебро Кубка мира
Ирина Попова стала серебряной призеркой престижных состязаний.
//kharkivoda.gov.ua
15 июня в итальянской Вольтерре состоялся третий этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке «элиминатор», на котором второе место заняла харьковская спортсменка.
В финале соревнований опередить подопечную Заслуженного тренера Украины Романа Коробова смогла лишь итальянка Гая Тормена.
Третье место заняла француженка Лаура Везьи.
Кроме серебряной медали, Ирина Попова заработала 40 рейтинговых очков.
Сейчас в общем зачете Кубка мира по итогам трех этапов она занимает второе место, имея в активе 77 очков.
На первом месте расположилась Гая Тормена (120 очков).
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.