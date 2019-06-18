18.06.2019 18:49

Велоспорт. Харьковчанка завоевала серебро Кубка мира

Ирина Попова стала серебряной призеркой престижных состязаний.



//kharkivoda.gov.ua

15 июня в итальянской Вольтерре состоялся третий этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке «элиминатор», на котором второе место заняла харьковская спортсменка.

В финале соревнований опередить подопечную Заслуженного тренера Украины Романа Коробова смогла лишь итальянка Гая Тормена.

Третье место заняла француженка Лаура Везьи.

Кроме серебряной медали, Ирина Попова заработала 40 рейтинговых очков.

Сейчас в общем зачете Кубка мира по итогам трех этапов она занимает второе место, имея в активе 77 очков.

На первом месте расположилась Гая Тормена (120 очков).

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.