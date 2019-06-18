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18.06.2019  18:49   

Велоспорт. Харьковчанка завоевала серебро Кубка мира

Ирина Попова стала серебряной призеркой престижных состязаний.


//kharkivoda.gov.ua
15 июня в итальянской Вольтерре состоялся третий этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке «элиминатор», на котором второе место заняла харьковская спортсменка.
 
В финале соревнований опередить подопечную Заслуженного тренера Украины Романа Коробова смогла лишь итальянка Гая Тормена.
 
Третье место заняла француженка Лаура Везьи.
 
Кроме серебряной медали, Ирина Попова заработала 40 рейтинговых очков.
 
Сейчас в общем зачете Кубка мира по итогам трех этапов она занимает второе место, имея в активе 77 очков.
 
На первом месте расположилась Гая Тормена (120 очков).
 
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспор, серебряная призерка, харьков, кубок мира
 
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