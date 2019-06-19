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19.06.2019  15:49   

Европейские игры. 16 харьковчан схлестнутся с сильнейшими спортсменами континента

Состязания пройдут в Минске с 21 по 30 июня и соберут более 4000 участников из 50 стран, которые разыграют медали в 23-х дисциплинах 15 видов спорта.


//kharkivoda.gov.ua
Украину представят 198 спортсменов. В пяти видах спорта за награды будут соревноваться харьковчане. По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, наибольшее представительство - в бадминтоне: Валерий Атращенков, Артем Почтарев, Глеб Бекетов, Михаил Махновский, Елизавета Жаркая и Марина Ильинская.
 
За медали Европейских игр поборются также пять харьковских боксеров: Николай Буценко, Рамазан Муслимов, Ярослав Харциз, Юрий Шестак и Юлия Цыплакова.
 
По два спортсмена представлены в борьбе самбо - Дмитрий Евдошенко и Анастасия Шевченко, а также - в настольном теннисе: Татьяна Биленко и Анна Гапонова.
 
В легкой атлетике Харьковщину в секторе прыжков в высоту представит Богдан Бондаренко.
 
В Украине ІІ Европейские игры будут транслировать телеканалы «НТН» и «Интер».
 
Напомним, на первых Европейских играх, которые в июне 2015 года состоялись в азербайджанском Баку, спортсмены Харьковской области завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Золотую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из лука завоевал Виктор Рубан. «Серебро» в греко-римской борьбе завоевал Димитрий Тимченко. Три бронзовые медали завоевала сборная Украины по синхронному плаванию. Елизавета Яхно, Яна Нарежная, Валерия Апрелева, Валерия Бережная, Вероника Гришко, Анна Есипова, Алина Шинкаренко и Екатерина Ткачева были третьими в группах и комби. Также Елизавета Яхно и Яна Нарежная заняли третье место в соревнованиях дуэтов. Еще одну бронзовую медаль Харьковщине принесла пловец Марина Колесникова, которая финишировала третьей на дистанции 200 метров на спине.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  европейские игры, сборная, харьков
 
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