Межрегиональный «КУБОК НАДЕЖД - БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНКИ 2019» завершился в Харькове 18 июня (ФОТО, ВИДЕО)

Первая столица Украины заслужено принимает на себя звание - футбольной столицы.
Как сообщила на своей странице Харьковская областная федерация футбола: 17 и 18 июня 2019 года, на базе Харьковского национального университета внутренних дел (г.Харьков, пр.Л.Ландау, 27) прошел Всеукраинский турнир среди сборных команд областей Центров развития девичьего футбола «Кубок Надежд - будущие чемпионки! », в котором приняли участие девушки 2007/2008 г.р. из Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.
Несмотря на спортивный интерес - победителей и побежденных на этом празднике девичьего футбола не было.
Каждая из участниц турнира получила золотые медали.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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