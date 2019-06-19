Главная Новости Спорт Межрегиональный «КУБОК НАДЕЖД - БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНКИ 2019» завершился в Харькове 18 июня (ФОТО, ВИДЕО)
19.06.2019  16:43   

Межрегиональный «КУБОК НАДЕЖД - БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНКИ 2019» завершился в Харькове 18 июня (ФОТО, ВИДЕО)

Первая столица Украины заслужено принимает на себя звание - футбольной столицы.


://womensfootball.com.ua

Как сообщила на своей странице Харьковская областная федерация футбола: 17 и 18 июня 2019 года, на базе Харьковского национального университета внутренних дел (г.Харьков, пр.Л.Ландау, 27) прошел Всеукраинский турнир среди сборных команд областей Центров развития девичьего футбола «Кубок Надежд - будущие чемпионки! », в котором приняли участие девушки 2007/2008 г.р. из Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Несмотря на спортивный интерес - победителей и побежденных на этом празднике девичьего футбола не было. 

Каждая из участниц турнира получила золотые медали.

 

Источник:   Харьковская областная федерация футбола
 Тэги:  кубок, футболистки, харьков, признание, награды
 
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