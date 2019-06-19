19.06.2019 16:43

Межрегиональный «КУБОК НАДЕЖД - БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНКИ 2019» завершился в Харькове 18 июня (ФОТО, ВИДЕО)

Первая столица Украины заслужено принимает на себя звание - футбольной столицы.



://womensfootball.com.ua

Как сообщила на своей странице Харьковская областная федерация футбола: 17 и 18 июня 2019 года, на базе Харьковского национального университета внутренних дел (г.Харьков, пр.Л.Ландау, 27) прошел Всеукраинский турнир среди сборных команд областей Центров развития девичьего футбола «Кубок Надежд - будущие чемпионки! », в котором приняли участие девушки 2007/2008 г.р. из Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

Несмотря на спортивный интерес - победителей и побежденных на этом празднике девичьего футбола не было.

Каждая из участниц турнира получила золотые медали.