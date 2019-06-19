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19.06.2019  17:19   

В Харькове прошли состязания по берпи (ФОТО)

Соревнования проходили в четырех категориях: женщины, мужчины, дети от 12 до 15 лет и дети от 8 до 11 лет. Участникам необходимо было выполнить 30 упражнений берпи на скорость.


//city.kharkov.ua
По результатам финальных соревнований среди мужчин победу одержал Роман Ярошевич с результатом 0:49:84. Среди женщин 1-е место заняла Юлия Алферова (0:55:40). В детской категории от 12 до 15 лет победителем стал Глеб Орехов (1:12:54), среди участников в возрасте от 8 лет и до 11 лет - Ренат Петренко (0:59:32).
 
Напомним, также 15 июня на стадионе «Металлист» прошло масштабное фитнес-мероприятие «FIT DAY Kharkiv 2019», в рамках которого состоялись мастер-классы и воркшопы от европейских и украинских презентеров, ярмарка-выставка достижений фитнес-индустрии, бизнес-форум для управляющих, менеджеров и тренеров фитнес-центров, а также этап всеукраинского турнира «STRONGMAN» и соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge».
 
Всего в мастер-классах фитнес-конвенции приняли участие около 250 человек. 
 
Справка. Берпи - это кроссфит-упражнение, которое сочетает в себе несколько последовательных движений: приседания, упор лежа и прыжок.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  берпи, состязания, харьков
 
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