19.06.2019 17:19

В Харькове прошли состязания по берпи (ФОТО)

Соревнования проходили в четырех категориях: женщины, мужчины, дети от 12 до 15 лет и дети от 8 до 11 лет. Участникам необходимо было выполнить 30 упражнений берпи на скорость.



//city.kharkov.ua

По результатам финальных соревнований среди мужчин победу одержал Роман Ярошевич с результатом 0:49:84. Среди женщин 1-е место заняла Юлия Алферова (0:55:40). В детской категории от 12 до 15 лет победителем стал Глеб Орехов (1:12:54), среди участников в возрасте от 8 лет и до 11 лет - Ренат Петренко (0:59:32).

Напомним, также 15 июня на стадионе «Металлист» прошло масштабное фитнес-мероприятие «FIT DAY Kharkiv 2019», в рамках которого состоялись мастер-классы и воркшопы от европейских и украинских презентеров, ярмарка-выставка достижений фитнес-индустрии, бизнес-форум для управляющих, менеджеров и тренеров фитнес-центров, а также этап всеукраинского турнира «STRONGMAN» и соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge».

Всего в мастер-классах фитнес-конвенции приняли участие около 250 человек.

Справка. Берпи - это кроссфит-упражнение, которое сочетает в себе несколько последовательных движений: приседания, упор лежа и прыжок.