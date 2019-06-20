20.06.2019 12:19

Триатлон. В Харькове подвели итоги соревнований

Определены победители соревнований по триатлону «IRON WAY Kharkiv Sprint 2019», которые прошли 15 июня на территории парка «АкваЖур».



//city.kharkov.ua

Всего в соревнованиях приняли участие 164 спортсмена: мужчины и женщины в разных возрастных категориях. Спортсменам необходимо было преодолеть три дистанции: плавание - 750 м, велогонка - 20 км и кросс - 5 км.

Так, среди мужчин победу в разных возрастных категориях одержали:

до 19 лет - Игорь Поливаный (общее время - 1:05:32);

20-24 года - Андрей Дещенко (1:12:12);

25-29 лет - Алексей Ершов (1:09:44);

30-35 лет - Сергей Невзоров (1:06:26);

35-39 лет – Алексей Семенюк (1:06:58);

40-44 года - Руслан Мельников (1:10:24);

45-49 лет - Евгений Борисенко (1:11:08);

50-54 года - Олег Тимофеенко (1:17:43);

55-59 лет - Александр Витолин (1:32:14).

Среди женщин 1-е места завоевали:

до 19 лет - Майя Федосеенко (1:20:33);

25-29 лет - Александра Золокотская (1:33:39);

30-34 года - Яна Поляк (1:17:16);

35-39 лет - Наталья Ковалевская (1:25:33);

40-44 года - Елена Обухова (1:31:51).

Фотоотчет о соревнованиях можно посмотреть здесь.

Отметим, «IRON WAY Kharkiv Sprint 2019» - это открытые соревнования по триатлону, которые проходят в Харькове для развития и популяризации циклических видов спорта и здорового образа жизни.