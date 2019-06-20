Главная Новости Спорт Триатлон. В Харькове подвели итоги соревнований
20.06.2019  12:19   

Триатлон. В Харькове подвели итоги соревнований

Определены победители соревнований по триатлону «IRON WAY Kharkiv Sprint 2019», которые прошли 15 июня на территории парка «АкваЖур».


//city.kharkov.ua
Всего в соревнованиях приняли участие 164 спортсмена: мужчины и женщины в разных возрастных категориях. Спортсменам необходимо было преодолеть три дистанции: плавание - 750 м, велогонка - 20 км и кросс - 5 км.
 
Так, среди мужчин победу в разных возрастных категориях одержали:
 
до 19 лет - Игорь Поливаный (общее время - 1:05:32); 
20-24 года - Андрей Дещенко (1:12:12);
25-29 лет - Алексей Ершов (1:09:44); 
30-35 лет - Сергей Невзоров (1:06:26); 
35-39 лет – Алексей Семенюк (1:06:58);
40-44 года - Руслан Мельников (1:10:24);
45-49 лет - Евгений Борисенко (1:11:08);
50-54 года - Олег Тимофеенко (1:17:43);
55-59 лет - Александр Витолин (1:32:14).
 
Среди женщин 1-е места завоевали:
 
до 19 лет - Майя Федосеенко (1:20:33);
25-29 лет - Александра Золокотская (1:33:39);
30-34 года - Яна Поляк (1:17:16);
35-39 лет - Наталья Ковалевская (1:25:33);
40-44 года - Елена Обухова (1:31:51).
 
Фотоотчет о соревнованиях можно посмотреть здесь.
 
Отметим, «IRON WAY Kharkiv Sprint 2019» - это открытые соревнования по триатлону, которые проходят в Харькове для развития и популяризации циклических видов спорта и здорового образа жизни. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  триатлон, победители, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 Дороги и транспорт В Харькове из-за соревнования по триатлону «перекроят» движение общественного транспорта 26.08 Спорт Харьковчанин - триумфатор дистанции триатлона «Iron Way 70» 22.08 Спорт В воскресенье пройдут соревнования на «полужелезной» дистанции триатлона «Iron Way»
 
 

Видео

В Харькове депутаты решили вернуть проспекту имя маршала Жукова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 