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21.06.2019  12:12   

Бокс. Харьковчане - чемпионы и призеры Международного турнира

Харьковчане завоевали 18 медалей, в том числе 5 золотых.


//kharkivoda.gov.ua
Турнир памяти двукратного чемпиона Европы, бронзового призера чемпионата мира и участника Олимпийских игр Анатолия Климанова в этом году получил статус международного и собрал более 100 юных боксеров в возрасте до 15 лет из семи стран мира: Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии и Украины.
 
По итогам соревнований на счету харьковских боксеров были 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых наград.
 
Арсений Огиенко победил в весе до 43кг. В финале он поборол Сергея Ткачука из Донецкой области со счетом 4:1.
 
Еще один харьковский боксер Глеб Григорян получил золотую медаль в категории до 50кг, победив в финале по единогласному решению судей 5:0 Егора Лукьянченко из Донецкой области.
 
Ярослав Гречаный (весовая категория - до 41.5 кг), Иван Шевченко (весовая категория - до 62кг) и Егор Тиленин (весовая категория - до 65кг), уступив соперникам в финале, стали обладателями серебряных медалей.
 
Параллельно «Мемориалу Климанова» состоялся Открытый чемпионат КДЮСШ « ХТЗ» по боксу среди девушек. Лучше соперниц проявили себя харьковчанки, которые получили 3 золотые и 3 серебряные медали, а также заняли первое общекомандное место.
 
Победителями турнира стали:
 
- Полина Мищенко, которая в финале со счетом 5:0 выиграла у Владиславы Соловяновой из Черкасской области;
 
- Александра Манько. В финале досрочно в третьем раунде выиграла у своей землячки харьковчанки Олеси Кудиновой;
 
- Валерия Мищерякова. В финале 4:1 победила другую харьковчанку Марию Фонотову.
 
Серебряным призером также стала Юлия Ступакова.
 
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, чемпионы и призеры, харьков
 
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