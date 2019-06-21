21.06.2019 12:12

Бокс. Харьковчане - чемпионы и призеры Международного турнира

Харьковчане завоевали 18 медалей, в том числе 5 золотых.



//kharkivoda.gov.ua

Турнир памяти двукратного чемпиона Европы, бронзового призера чемпионата мира и участника Олимпийских игр Анатолия Климанова в этом году получил статус международного и собрал более 100 юных боксеров в возрасте до 15 лет из семи стран мира: Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии и Украины.

По итогам соревнований на счету харьковских боксеров были 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых наград.

Арсений Огиенко победил в весе до 43кг. В финале он поборол Сергея Ткачука из Донецкой области со счетом 4:1.

Еще один харьковский боксер Глеб Григорян получил золотую медаль в категории до 50кг, победив в финале по единогласному решению судей 5:0 Егора Лукьянченко из Донецкой области.

Ярослав Гречаный (весовая категория - до 41.5 кг), Иван Шевченко (весовая категория - до 62кг) и Егор Тиленин (весовая категория - до 65кг), уступив соперникам в финале, стали обладателями серебряных медалей.

Параллельно «Мемориалу Климанова» состоялся Открытый чемпионат КДЮСШ « ХТЗ» по боксу среди девушек. Лучше соперниц проявили себя харьковчанки, которые получили 3 золотые и 3 серебряные медали, а также заняли первое общекомандное место.

Победителями турнира стали:

- Полина Мищенко, которая в финале со счетом 5:0 выиграла у Владиславы Соловяновой из Черкасской области;

- Александра Манько. В финале досрочно в третьем раунде выиграла у своей землячки харьковчанки Олеси Кудиновой;

- Валерия Мищерякова. В финале 4:1 победила другую харьковчанку Марию Фонотову.

Серебряным призером также стала Юлия Ступакова.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.