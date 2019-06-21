21.06.2019 12:12
Бокс. Харьковчане - чемпионы и призеры Международного турнира
Харьковчане завоевали 18 медалей, в том числе 5 золотых.
//kharkivoda.gov.ua
Турнир памяти двукратного чемпиона Европы, бронзового призера чемпионата мира и участника Олимпийских игр Анатолия Климанова в этом году получил статус международного и собрал более 100 юных боксеров в возрасте до 15 лет из семи стран мира: Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии и Украины.
По итогам соревнований на счету харьковских боксеров были 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых наград.
Арсений Огиенко победил в весе до 43кг. В финале он поборол Сергея Ткачука из Донецкой области со счетом 4:1.
Еще один харьковский боксер Глеб Григорян получил золотую медаль в категории до 50кг, победив в финале по единогласному решению судей 5:0 Егора Лукьянченко из Донецкой области.
Ярослав Гречаный (весовая категория - до 41.5 кг), Иван Шевченко (весовая категория - до 62кг) и Егор Тиленин (весовая категория - до 65кг), уступив соперникам в финале, стали обладателями серебряных медалей.
Параллельно «Мемориалу Климанова» состоялся Открытый чемпионат КДЮСШ « ХТЗ» по боксу среди девушек. Лучше соперниц проявили себя харьковчанки, которые получили 3 золотые и 3 серебряные медали, а также заняли первое общекомандное место.
Победителями турнира стали:
- Полина Мищенко, которая в финале со счетом 5:0 выиграла у Владиславы Соловяновой из Черкасской области;
- Александра Манько. В финале досрочно в третьем раунде выиграла у своей землячки харьковчанки Олеси Кудиновой;
- Валерия Мищерякова. В финале 4:1 победила другую харьковчанку Марию Фонотову.
Серебряным призером также стала Юлия Ступакова.
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.