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21.06.2019  13:49   

В субботу - марафон, посвященный Всемирному дню беженцев

Мероприятие проводится в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».


//sportevents.kharkiv.ua
Марафон, приуроченный к Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня, на велотрассы в Белгородского шоссе, начало в 9.30. Марафон продлится в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».
 
Основная цель акции - выразить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам, искателям убежища, внутренне перемещенным лицам - всем людям, которые мигрируют с одного места на другое с целью защитить свою жизнь и жизнь своих близких.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  марафон, день беженцев, харьков
 
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