21.06.2019 13:49

В субботу - марафон, посвященный Всемирному дню беженцев

Мероприятие проводится в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».



//sportevents.kharkiv.ua

Марафон, приуроченный к Всемирному дню беженцев, пройдет 22 июня, на велотрассы в Белгородского шоссе, начало в 9.30. Марафон продлится в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».

Основная цель акции - выразить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам, искателям убежища, внутренне перемещенным лицам - всем людям, которые мигрируют с одного места на другое с целью защитить свою жизнь и жизнь своих близких.