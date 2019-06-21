21.06.2019 19:54

Футбол. А головы летят... или у Металлиста 1925 - новый наставник (ВИДЕО)

Желто-синих возглавил Андрей Демченко - уже шестой тренер за неполные три года.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" получил нового главного тренера. Им стал бывший футболист амстердамского "Аякса" и ряда украинских клубов, бывший тренер запорожского "Металлурга", Ровенского "Вереса" и ФК "Львов" Андрей Демченко. Соответствующее решение единогласно было принято Наблюдательным советом ООО "ФК" Металлист 1925 "рекомендации Генеральному директору рассмотреть вопрос о назначении Андрея Демченко Главным тренером команды. Соответствующий приказ Владимир Линке подписал сегодня.

Отметим, что Андрей Анатольевич с 16 апреля этого года работал одним из ассистентов Александра Горяинова. В тренерский штаб команды вошли Юрий Сивуха, Марина Миндарева и два наставника, которых рекомендовал Андрей Демченко. Это Евгений Песоцкий и Роман Романов. Накануне Андрей Демченко подробно рассказал о своей концепции развития команды, а также о том, что планирует сделать для выполнения задачи на следующий сезон - выхода в элитный дивизион украинского футбола.

"Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за доверие и за то, что отныне я являюсь главным тренером этого амбициозного коллектива. Сейчас думаю только о работе, ведь впереди у нас непростой и интересный сезон. Главное - вернуть любовь и доверие болельщиков содержательной, результативной и комбинационной игрой . Наша подготовка будет открыта для всех поклонников команды и участников "Клуба болельщиков". Надеюсь на поддержку "12-го игрока", для которого мы, собственно, и будем пытаться демонстрировать яркий футбол, - в своем комментарии сказал Андрей Демченко.