Главная Новости Спорт В Харькове прошли соревнования по дипломатическому многоборью (ФОТО)
24.06.2019  08:56   

В Харькове прошли соревнования по дипломатическому многоборью (ФОТО)

Вторые территориальные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств состоялись 22 июня в Харькове.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие команды, представлявшие Азербайджан, Албанию, Армению, Бразилию, Грузию, Израиль, Китай, Словакию, Турцию, Францию, миссию ОБСЕ в Харькове, Харьковский городской совет, а также Молодежный совет при Харьковском городском голове. Участники турнира соревновались в бадминтоне, шахматах, шашках, нардах, настольном теннисе, стрельбе, дартсе и футбольном бильярде.

Во время открытия соревнований спортсменов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Это уже второй турнир, который не только популяризирует спорт, но и реально сближает разные страны. Для нас самое главное - установление прочных, полезных и эффективных связей со всеми, кто поддерживает Харьков и заинтересован в сотрудничестве с городской властью», - отметил он.

По итогам соревнований, в командном зачете первое место заняла команда Почетного консульства Турции в Харькове во главе с почетным консулом Владимиром Белым, второе место - Почетное консульство Словакии, третье - Молодежный совет.

После церемонии награждения представитель команды Почетного консульства Словакии Дмитрий Борщов, победивший в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису и нардам, выразил надежду, что этот турнир станет традиционным.

«Очень позитивное мероприятие с большим количеством видов спорта.  Активное общение, знакомство с другими консульствами – это очень полезно», - подчеркнул он.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская также отметила, что этот турнир помогает укреплять связи между странами: «Не секрет, что именно в такой, неформальной, обстановке решаются самые разные вопросы, рождаются идеи и проекты. Ради этого, в общем-то, мы и придумали эти соревнования, ведь спорт объединяет».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  многоборье, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Спорт В Харькове определились с чемпионом по военно-спортивному многоборью в разделе «Боевое двоеборье» 18.06 Спорт Сотрудники иностранных консульств устроили дипломатическое многоборье в Харькове 14.11 Спорт Чемпионат мира по военно-спортивному многоборью пройдет в Харькове
 
 

Видео

Конституционный суд признал законным решение президента о роспуске Верховной Рады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 