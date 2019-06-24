24.06.2019 08:56

В Харькове прошли соревнования по дипломатическому многоборью (ФОТО)

Вторые территориальные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств состоялись 22 июня в Харькове.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие команды, представлявшие Азербайджан, Албанию, Армению, Бразилию, Грузию, Израиль, Китай, Словакию, Турцию, Францию, миссию ОБСЕ в Харькове, Харьковский городской совет, а также Молодежный совет при Харьковском городском голове. Участники турнира соревновались в бадминтоне, шахматах, шашках, нардах, настольном теннисе, стрельбе, дартсе и футбольном бильярде.

Во время открытия соревнований спортсменов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



«Это уже второй турнир, который не только популяризирует спорт, но и реально сближает разные страны. Для нас самое главное - установление прочных, полезных и эффективных связей со всеми, кто поддерживает Харьков и заинтересован в сотрудничестве с городской властью», - отметил он.



По итогам соревнований, в командном зачете первое место заняла команда Почетного консульства Турции в Харькове во главе с почетным консулом Владимиром Белым, второе место - Почетное консульство Словакии, третье - Молодежный совет.



После церемонии награждения представитель команды Почетного консульства Словакии Дмитрий Борщов, победивший в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису и нардам, выразил надежду, что этот турнир станет традиционным.



«Очень позитивное мероприятие с большим количеством видов спорта. Активное общение, знакомство с другими консульствами – это очень полезно», - подчеркнул он.



Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская также отметила, что этот турнир помогает укреплять связи между странами: «Не секрет, что именно в такой, неформальной, обстановке решаются самые разные вопросы, рождаются идеи и проекты. Ради этого, в общем-то, мы и придумали эти соревнования, ведь спорт объединяет».