Харьковский легкоатлет привез медаль с Европейских игр

Богдан Бондаренко получил «бронзу» Европейских игр в легкой атлетике.
В столице Беларуси с 21 по 30 июня проходят II Европейские игры. Украину представляют 198 спортсменов, которые выступают во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.
Конец второго дня соревнований оказался богатым наградами для сборной команды Украины.
Бронзовую медаль в корзину национальной команды принес прыгун в высоту Богдан Бондаренко.
Продемонстрировав результат 2 м 21 см на стадионе «Динамо» в Минске, Богдан закрепил за собой итоговую третью строчку и принес 10 баллов в общий зачет сборной команды Украины.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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