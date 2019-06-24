Харьковский легкоатлет привез медаль с Европейских игр

24.06.2019 10:35

Богдан Бондаренко получил «бронзу» Европейских игр в легкой атлетике.

В столице Беларуси с 21 по 30 июня проходят II Европейские игры. Украину представляют 198 спортсменов, которые выступают во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах.

Конец второго дня соревнований оказался богатым наградами для сборной команды Украины.

Бронзовую медаль в корзину национальной команды принес прыгун в высоту Богдан Бондаренко.

Продемонстрировав результат 2 м 21 см на стадионе «Динамо» в Минске, Богдан закрепил за собой итоговую третью строчку и принес 10 баллов в общий зачет сборной команды Украины.