25.06.2019 12:14

Плавание. В Харькове прошел юниорский чемпионат Украины (ВИДЕО)

Это главный старт сезона для спортсменов этих возрастов и последний шанс выполнить нормативы на чемпионат мира.



//objectiv.tv

Как сообшает МГ объектив, юниоры и молодежь соревнуются в отдельном чемпионате.

Для такого раннего вида спорта, как плавание, 15-18 лет - это расцвет спортсмена. С младшими соревноваться не интересно, со взрослыми на равных - рановато.

Комплексное плавание - аналог многоборью в других видах спорта. Дистанции разбиты на отрезки, их нужно преодолевать разными способами.

Заплывы на 200 и 400 метров выиграла харьковчанка Татьяна Евминова. Еще добавила «золото» на сотни баттерфляем.

Тетяна Євминова, майстер спорту з плавання

"Я бы отметила дистанцию 100 метров «дельфином». Я к ней долго готовилась, пыталась на всех соревнованиях улучшить результат, но у мне не удавалось. И вот, наконец-то, удалось сдвинуться с места."

Валентин Нестеркин вернулся в соревновательную воду после полуторагодовалого перерыва, связанного с изменением тренера. Выиграл дистанцию ​​100 метров вольным стилем, улучшив личный рекорд на пол секунды. Также проплыл один бассейн баттерфляем и финишировал со вторым временем.

Победителями чемпионата Украины от Харьковской области также стали Богдан Белеменко и Алиса Манойло.