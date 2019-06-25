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25.06.2019  12:14   

Плавание. В Харькове прошел юниорский чемпионат Украины (ВИДЕО)

Это главный старт сезона для спортсменов этих возрастов и последний шанс выполнить нормативы на чемпионат мира.


//objectiv.tv
Как сообшает МГ объектив, юниоры и молодежь соревнуются в отдельном чемпионате.
 
Для такого раннего вида спорта, как плавание, 15-18 лет - это расцвет спортсмена. С младшими соревноваться не интересно, со взрослыми на равных - рановато.
 
Комплексное плавание - аналог многоборью в других видах спорта. Дистанции разбиты на отрезки, их нужно преодолевать разными способами.
 
Заплывы на 200 и 400 метров выиграла харьковчанка Татьяна Евминова. Еще добавила «золото» на сотни баттерфляем.
 
Тетяна Євминова, майстер спорту з плавання
"Я бы отметила дистанцию 100 метров «дельфином». Я к ней долго готовилась, пыталась на всех соревнованиях улучшить результат, но у мне не удавалось. И вот, наконец-то, удалось сдвинуться с места."
 
Валентин Нестеркин вернулся в соревновательную воду после полуторагодовалого перерыва, связанного с изменением тренера. Выиграл дистанцию ​​100 метров вольным стилем, улучшив личный рекорд на пол секунды. Также проплыл один бассейн баттерфляем и финишировал со вторым временем.
 
Победителями чемпионата Украины от Харьковской области также стали Богдан Белеменко и Алиса Манойло.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  плавание, чемпионат, харьков, украина
 
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