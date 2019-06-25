25.06.2019 15:48

Синхронное плавание. Харьковчанки - вице-чемпионки и призерки первенства Европы

С 18 по 23 июня в столице Чехии состоялись соревнования среди юниоров, на которых спортсменки Харьковщины завоевали семь наград.



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Из Праги сборная Украины, в состав которой вошли харьковчанки Александра Бурдова, Анна Носова, Анастасия Кулик, Ангелина Овчинникова, Дарья Корнеева, Олеся Деревянченко, Евгения Лихман, Валерия Шило, Клименко Евангелина и киевлянки София и Екатерина Стуленковы, привезла 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

В командных соревнованиях украинки были вторыми в произвольной (с результатом 89.0333 б.) и технической программе групп (87.6098 б.). Первое в этих видах заняли россиянки (91.3667 и 89.9802 б., соответственно). Третье было за испанками (87.0000 и 84.8604 б.).

Также на счету сборной Украины - бронзовая медаль в соревнованиях комбинированных групп с результатом 88.0000. Золотые награды завоевали россиянки (91.8667), а второе место заняли испанки (88.2000).

Кроме того, Александра Бурдова и Анна Носова стали серебряными призерами в произвольной (87.8667) и технической (86.0516) программах дуэтов. Победу завоевали россиянки Ксения Готова и Елизавета Минаева (90.3667 и 89.0204), а бронзовые награды - спортсменки из Испании (87.0333 и 83.0946).

В сольных программах харьковские синхронистки завоевали «серебро» и «бронзу». Александра Бурдова заняла второе место в технической программе соло (85.7347), а Анастасия Солдатенкова была третьей в произвольной программе (86.9000). В обоих видах победила россиянка Татьяна Гайдай (88.7614 и 89.6000). Второе место в произвольной и третье - в технической программе соло заняла испанка Ирис Тио. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.