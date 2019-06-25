25.06.2019 16:30

Юные легкоатлеты Харьковщины с медалями вернулись из Кропивницкого

Завоевав 9 медалей и четвертое командное место харьковские атлеты начали подготовку на международную матчевую встречу юношеских сборных.



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В городе Кропивницкий состоялся чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2002 г.р. и младших, на котором харьковчане завоевали девять наград. По итогам чемпионата, участие в котором приняли юные легкоатлеты из всех регионов страны, а также гости из Турции, харьковские спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителями чемпионата стали:

- Янина Юрченко - бег на 200м (25.38м)

- Татьяна Гамора - прыжки с шестом (3.70м)

- Евгений Литвинов - десятиборье (5515 очков)

Серебряные медали получили:

- Самуэль Едокпаи - прыжки в длину (7.13м)

- Андрей Свитличний- десятиборье (5151 очков)

- Анастасия Матузна- семиборье (5069 очков)

- София Ромасюк - толкание ядра 3 кг (13.52м)

Бронзовые награды завоевали Янина Юрченко - бег на 100м (12.15м) и Дарья Кривша- семиборье (4587 очков).

В общекомандном зачете сборная харьковской области заняла четвертое место. Победа по этому показателю была по команде Днепропетровской области.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины на международную матчевую встречу юношеских сборных Украины-Турция-Беларусь-Польша-Румыния, которая 29 июня состоится в Киеве, на чемпионат АБАФ U-18, что 14 июля будет принимать турецкий Стамбулта на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, с 30 по 28 июля пройдет в столице Азербайджана.