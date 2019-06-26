26.06.2019 13:19

Игры непокоренных: стартовал отбор в национальную команду

Соревнования пройдут 9-16 мая 2020 года в Гааге, Нидерланды.



//kharkivoda.gov.ua

В этом году в сборную попадет на 5 человек больше, чем в прошлом – Международная фундация Игр Непокоренных увеличила украинскую квоту с 15 до 20 участников, информируют на правительственном портале.

Регистрация участников отбора в сборную Украины продлится до 20 июля на официальном сайте Игр Непокоренных в Украине. После регистрации участники отбора будут приглашены на спортивные тестирования во Львове, Одессе и Киеве по выбору участника.

Спортивные тестирования – первое знакомство участников с дисциплинами Игр Непокоренных и тренерским составом сборной. Это не соревнования, а возможность для участников попробовать себя в нескольких видах спорта под присмотром профессиональных тренеров и врачей и выбрать лучший для себя.

Участники спортивных тестирований допускаются к финальному этапу отбора – Национальным Играм Непокоренных, которые пройдут в Киеве 8 сентября.

После завершения национальных Игр отборочная комиссия в течение 6 недель выберет и объявит окончательный состав сборной 17 октября.

Принять участие в нынешнем отборе могут все действующие военнослужащие и ветераны сектора безопасности и обороны Украины, а также добровольцы, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате выполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории АТО/ООС, а также в ходе миротворческих операций Украины с 1991 года.

Отбор в сборную на Игры Непокоренных - 2020 будет проходить по обновленным критериям, переданным украинскому оргкомитету Фондом Игр Непокоренных.

Основную роль в отборе будет играть влияние Игр Непокоренных на психологическую и физическую реабилитацию участников, а также их мотивация и поддержка ценностей Игр. Спортивные достижения будут учитываться, но будут иметь наименьший вес.

Отбор и подготовку сборной Украины 2020 года осуществляет Министерство ветеранов Украины совместно с БФ «Вернись живым» и Центром стратегических коммуникаций «СтратКом Украина» при поддержке межправительственной рабочей группы.

За ходом отбора в сборную Украины можно следить на официальных страницах команды в сетях: Facebook, YouTube.

Справка. Цель проекта «Игры Непокоренных в Украине» – создавать новые возможности для раненых и травмированных украинских ветеранов и военнослужащих, поддерживая их на пути к физическому восстановлению, психологической реабилитации и социальной интеграции. Команда проекта способствует развитию и популяризации спорта как действенной реабилитации среди раненых бойцов, а также побуждает общество и государство создавать для этого необходимые условия.

Игры Непокоренных – это крупнейшие в мире международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения, травмы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Каждые Игры объединяют сотни бойцов и их семей, становятся площадкой для взаимной поддержки и обмена опытом, свидетельством несокрушимости духа защитников для тысяч зрителей, наблюдающих за их соревнованиями с трибун. Украина присоединилась к Играм Непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто, а уже в мае следующего года примет участие в Играх Непокоренных 2020 в Гааге.