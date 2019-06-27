27.06.2019 10:41

Чемпионов Украины по воркауту определили в Харькове

Чемпионат Украины по воркауту «Barstylers Workout 2019» прошел 23 июня в Харькове.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов - лучших воркаутеров страны.

По итогам чемпионата, первое место занял Константин Шаповал (Николаев), второе - Кирилл Карабут (Харьков), третье - Александр Диденко (Кропивницкий). Все они будут представлять Украину на чемпионате мира, который пройдет 7 сентября в Польше.



В соревнованиях для юношей, которые боролись за Кубок мэра города Харькова, победителем стал Егор Худошин (14 лет), который опередил Андрея Павлюченко (13 лет) и Тимура Воловика (8 лет).



Как отметил лидер движения стрит-воркаут в Харькове Иван Крыленко, это были лучшие соревнования за все время: «С каждым годом турниры становятся все масштабнее и зрелищнее. Очень здорово, что именно в Харькове проходят такие мероприятия и наш город является центром развития этой молодежной культуры в Украине».