Харьковский боксер завоевал серебряную медаль Европейских игр

Николай Буценко стал серебряным призером Европейских игр-2019, которые завершились в Минске (Беларусь).
Харьковчанин занял второе место в весовой категории до 56 кг по итогам боя с ирландцем Куртом Уолкером, несмотря на доминирование во втором и третьем раундах.
Напомним, что Европейские игры проходили с 21 по 30 июня. В ходе соревнований было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах. Сборная Украины завоевала 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В частности, харьковчанин Богдан Бондаренко стал бронзовым призером соревнований.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажн.:
давл.:
ветер: