01.07.2019 11:22

Харьковский боксер завоевал серебряную медаль Европейских игр

Николай Буценко стал серебряным призером Европейских игр-2019, которые завершились в Минске (Беларусь).



// city.kharkov.ua

Харьковчанин занял второе место в весовой категории до 56 кг по итогам боя с ирландцем Куртом Уолкером, несмотря на доминирование во втором и третьем раундах.

Напомним, что Европейские игры проходили с 21 по 30 июня. В ходе соревнований было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах. Сборная Украины завоевала 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В частности, харьковчанин Богдан Бондаренко стал бронзовым призером соревнований.