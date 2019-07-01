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01.07.2019  11:22   

Харьковский боксер завоевал серебряную медаль Европейских игр

Николай Буценко стал серебряным призером Европейских игр-2019, которые завершились в Минске (Беларусь).


// city.kharkov.ua

Харьковчанин занял второе место в весовой категории до 56 кг по итогам боя с ирландцем Куртом Уолкером, несмотря на доминирование во втором и третьем раундах. 

Напомним, что Европейские игры проходили с 21 по 30 июня. В ходе соревнований было разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах. Сборная Украины завоевала 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В частности, харьковчанин Богдан Бондаренко стал бронзовым призером соревнований.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  европейские игры, бокс, харьков
 
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