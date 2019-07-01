Пожарные Украины соберутся на Чемпионат в Харькове

Со 2 по 5 июля будет проведен Чемпионат Украины по пожарно-прикладному спорту среди взрослых и юношей.
Соревнования будут проходить на спортивном комплексе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, который находится по адресу: улица Ньютона, 132 А. Вход свободный.
Программа соревнований:
2 июля:
08.30 – подъем по штурмовой лестнице;
16.00 – торжественное открытие соревнований;
3 июля:
08.30 – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;
16.00 – подъем по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни;
4 июля:
08.30 – пожарная эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от пожарных мотопомп;
5 июля:
09.00 – боевое развертывание от пожарных мотопомп;
15.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажн.:
давл.:
ветер: