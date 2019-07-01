01.07.2019 11:39

Пожарные Украины соберутся на Чемпионат в Харькове

Со 2 по 5 июля будет проведен Чемпионат Украины по пожарно-прикладному спорту среди взрослых и юношей.



// ГСЧС

Соревнования будут проходить на спортивном комплексе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, который находится по адресу: улица Ньютона, 132 А. Вход свободный.

Программа соревнований:



2 июля:



08.30 – подъем по штурмовой лестнице;



16.00 – торжественное открытие соревнований;



3 июля:



08.30 – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;



16.00 – подъем по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни;



4 июля:



08.30 – пожарная эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от пожарных мотопомп;



5 июля:



09.00 – боевое развертывание от пожарных мотопомп;



15.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.