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01.07.2019  11:39   

Пожарные Украины соберутся на Чемпионат в Харькове

Со 2 по 5 июля будет проведен Чемпионат Украины по пожарно-прикладному спорту среди взрослых и юношей.


// ГСЧС

Соревнования будут проходить на спортивном комплексе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, который находится по адресу: улица Ньютона, 132 А. Вход свободный.

Программа соревнований:

2 июля:

08.30 – подъем по штурмовой лестнице;

16.00 – торжественное открытие соревнований;

3 июля:

08.30 – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;

16.00 – подъем по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни;

4 июля:

08.30 – пожарная эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от пожарных мотопомп;

5 июля:

09.00 – боевое развертывание от пожарных мотопомп;

15.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожарно-прикладной спорт, чемпионат украины, харьков, соревнования
 
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