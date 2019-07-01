Харьковские лучники стали чемпионами Украины

Спортсмены заняли призовые места на чемпионате Украины по стрельбе из лука среди юниоров 1999 г.р. и младше, который прошел во Львове.
В чемпионате приняли участие спортсмены из 12 областей Украины, которые соревновались в категориях классического и блочного лука. По итогам состязаний, сборная команда Харьковской области заняла первое место в общекомандном зачете.
Лучший результат показали лучники из команды «Харьков - 1» - Никита Кравчук, Владимир Каменский и Андрей Сергиенко, которые стали чемпионами Украины в командном первенстве среди юниоров. Второе место заняла команда «Харьков - 2» в составе Михаила Бойко, Александра Грекулова и Леонида Диканя.
В соревнованиях смешанных команд харьковчане Ирина Третьякова и Александр Грекулов заняли третье место в классическом луке, а Вера Охотская и Антон Бабийчук - в блочном луке.
Отметим, что этот чемпионат являлся официальным отбором на чемпионат мира по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов, который пройдет 19-25 августа в Испании.
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