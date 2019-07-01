01.07.2019 12:51

В Харькове - снова состоится праздник футбола

В Первой столице вновь пройдет Женская Лига Чемпионов.



uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда женской футбольной Лиги Чемпионов.

Харьковский клуб "Жилстрой-1", который сделал на национальной арене дубль — положил золотые медали чемпионата в Кубок Украины, — попал в четвертую отборочную группу.

Матчи группы, как и в прошлом году, будет принимать Харьков. Помимо хозяек пульки, в ней сыграют белорусский клуб «Минск», хорватский «Сплит» и «Беттамбур» из Люксембурга.

В 1/16-ю основного раунда проходит только победитель квартета. Матчи состоятся в августе. 10 первых команд отбора присоединятся к 22-м командам, получившим путевку в плей-офф автоматически.

Финал женской Лиги Чемпионов следующего сезона состоится в шведском Гетеборге, на стадионе «Гамла Уллеви».