Главная Новости Спорт В Харькове - снова состоится праздник футбола
01.07.2019  12:51   

В Харькове - снова состоится праздник футбола

В Первой столице вновь пройдет Женская Лига Чемпионов.


uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда женской футбольной Лиги Чемпионов.
 
Харьковский клуб "Жилстрой-1", который сделал на национальной арене дубль — положил золотые медали чемпионата в Кубок Украины, — попал в четвертую отборочную группу.
 
Матчи группы, как и в прошлом году, будет принимать Харьков. Помимо хозяек пульки, в ней сыграют белорусский клуб «Минск», хорватский «Сплит» и «Беттамбур» из Люксембурга.
 
В 1/16-ю основного раунда проходит только победитель квартета. Матчи состоятся в августе. 10 первых команд отбора присоединятся к 22-м командам, получившим путевку в плей-офф автоматически.
 
Финал женской Лиги Чемпионов следующего сезона состоится в шведском Гетеборге, на стадионе «Гамла Уллеви».
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, женская лига чемпионов, харьков
 
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