Главная Новости Спорт Первая ракетка Украины деклассировала австралийку на траве Уимблдона
01.07.2019  16:56   

Первая ракетка Украины деклассировала австралийку на траве Уимблдона

Харьковчанка Элина Свитолина убедительной победой начала свои выступления на турнире "Большого шлема" в английском Уимблдоне.


ФОТО: wtatennis.com

Об этом сообащет женская теннисная ассоциация WTA.

Первая ракетка Украины противостояла бывшей россиянке, пару лет назад ставшей "австралийкой", Дарье Гавриловой. Первый сет у теннисисток вышел боевым и завершился победой украинки 7:5. А второй сет Свитолина выиграла "всухую". 

Во втором круге Элину Свитолину также ждет россиянка Маргарита Гаспарян.

Третий турнир серии Большого шлема будет проходить с 1 по 14 июля.

Источник:   wtatennis
 Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, форма
 
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