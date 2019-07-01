01.07.2019 16:56

Первая ракетка Украины деклассировала австралийку на траве Уимблдона

Харьковчанка Элина Свитолина убедительной победой начала свои выступления на турнире "Большого шлема" в английском Уимблдоне.



ФОТО: wtatennis.com

Об этом сообащет женская теннисная ассоциация WTA.

Первая ракетка Украины противостояла бывшей россиянке, пару лет назад ставшей "австралийкой", Дарье Гавриловой. Первый сет у теннисисток вышел боевым и завершился победой украинки 7:5. А второй сет Свитолина выиграла "всухую".

Во втором круге Элину Свитолину также ждет россиянка Маргарита Гаспарян.

Третий турнир серии Большого шлема будет проходить с 1 по 14 июля.