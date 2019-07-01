Первая ракетка Украины деклассировала австралийку на траве Уимблдона

Харьковчанка Элина Свитолина убедительной победой начала свои выступления на турнире "Большого шлема" в английском Уимблдоне.
Об этом сообащет женская теннисная ассоциация WTA.
Первая ракетка Украины противостояла бывшей россиянке, пару лет назад ставшей "австралийкой", Дарье Гавриловой. Первый сет у теннисисток вышел боевым и завершился победой украинки 7:5. А второй сет Свитолина выиграла "всухую".
Во втором круге Элину Свитолину также ждет россиянка Маргарита Гаспарян.
Третий турнир серии Большого шлема будет проходить с 1 по 14 июля.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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