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02.07.2019  10:36   

Богдан Бондаренко завоевал «золото» Европейских игр в командных соревнованиях

Сборная Украины по легкой атлетике, в состав которой входил и харьковский атлет, заняла первое место на II Европейских играх, завершившихся 30 июня в Минске.


// ХОГА
Соревнования в легкой атлетике проходили в новом формате DNA (DynamicNewAthletics – динамическая новая легкая атлетика) и, помимо личных медалей, разыгрывалась и командная. Украинские легкоатлеты уверенно дошли до финала, где заняли первое место, опередив сборные Беларуси и Германии, которые, соответственно, заняли второе и третье место.

Таким образом, к своей бронзовой медали в личных соревнованиях в секторе для прыжков в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко добавил командное «золото».

В целом на II Европейских играх харьковские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды. Напомним, что серебряным призером стал боксер Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56кг.

По итогам II Европейских игр украинские спортсмены завоевали в столице Беларуси 16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых наград и заняли третье место в медальном зачете. Второе с результатом 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых было за хозяевами соревнований - беларусами, а первое завоевали россияне (44-23-42).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  европейские игры, харьков
 
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