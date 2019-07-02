Богдан Бондаренко завоевал «золото» Европейских игр в командных соревнованиях

Сборная Украины по легкой атлетике, в состав которой входил и харьковский атлет, заняла первое место на II Европейских играх, завершившихся 30 июня в Минске.
Таким образом, к своей бронзовой медали в личных соревнованиях в секторе для прыжков в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко добавил командное «золото».
В целом на II Европейских играх харьковские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды. Напомним, что серебряным призером стал боксер Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56кг.
По итогам II Европейских игр украинские спортсмены завоевали в столице Беларуси 16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых наград и заняли третье место в медальном зачете. Второе с результатом 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых было за хозяевами соревнований - беларусами, а первое завоевали россияне (44-23-42).
Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.
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