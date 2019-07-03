Определены победители первого дня ХХVІІ Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту

По результатам финальных забегов среди женщин и мужчин в первый день ХХVІІ Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту, который проходит в Харькове, уже определились первые победители и призеры соревнований.
Так, среди женщин в подъеме по штурмовой лестнице на первую ступеньку пьедестала почета поднялась Юлия Гаврилюк из Волынской области, серебро у харьковчанки Жанны Ярушевской, а бронзовую медаль получила Валерия Гальченко из Запорожской области.
В финальном забеге мужчин в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни победу одержал одессит Евгений Бельченко, серебро у Арсена Илиева из Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, а третьим стал Юрий Плотников из Одесской области.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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