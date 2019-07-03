Главная Новости Спорт Определены победители первого дня ХХVІІ Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту
03.07.2019  08:50   

Определены победители первого дня ХХVІІ Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту

По результатам финальных забегов среди женщин и мужчин в первый день ХХVІІ Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту, который проходит в Харькове, уже определились первые победители и призеры соревнований.


Фото: objectiv.tv

Так, среди женщин в подъеме по штурмовой лестнице на первую ступеньку пьедестала почета поднялась Юлия Гаврилюк из Волынской области, серебро у харьковчанки Жанны Ярушевской, а бронзовую медаль получила Валерия Гальченко из Запорожской области.

В финальном забеге мужчин в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни победу одержал одессит Евгений Бельченко, серебро у Арсена Илиева из Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, а третьим стал Юрий Плотников из Одесской области.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  спорь, пожарно, харьков, чемпионат
 
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