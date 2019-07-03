03.07.2019 16:20

133-й Уимблдон потерял старейшую традицию и приветствовал харьковчанку в третьем круге

Свитолина на отказе соперницы прошла на очередной круг пресшижного "Большого Шлема" Уимблдона



Элина Свитолина / Getty Images

Второй день Уимблдона вызвал чувство дежавю. Харьковчанка победила и обновила инстаграмм с бывшим бой-френдом.

Вместе с тем Уимблдон лишился и некоторых традиций. С этого года на «Шлеме» перестали называть теннисисток «мисс» или «миссис», в зависимости от их семейного положения.

Теперь, когда нужно объявить счет, игроков – и женщин, и мужчин – называют по фамилии для соблюдения равенства.

Организаторы объясняют: «нужно идти в ногу со временем». Так же поступили и на Ролан Гаррос с отказом от «мадам» и «мадемуазель». А Австралия и США таким и вовсе не баловались. Поклонники лондонских традиций смогут попросить обращаться к ним по-старому, если потребуется объявить о нарушении, медицинской паузе или челленджах.

В свободный от матчей день Элина Свитолина вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом устроили в своем возрожденном Instagram розыгрыш уимблдонского полотенца: «В знак благодарности за вашу ежедневную поддержку хотим устроить гивэвей». К слову, для французского теннисиста лондонский мейджор уже закончился. Днем ранее он так и не смог завершить матч против соотечественника, 21-летнего Уго Умбера: повредил ногу и снялся при счете 7:6, 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.

Наша спортсменка прошла представительницу России Маргариту Гаспарян, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.

Примечательно, что первую партию выиграла россиянка - 5:7. Второй сет был остановлен при счете 6:5 в пользу украинки. При выполнении подачи Гаспарян оступилась и получила травму ноги.

Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 (отказ)

В третьем круге престижного турнира Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Свитолина на Уимблдоне Фото: AFP