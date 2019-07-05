05.07.2019 16:30

Харьковчанка вышла в очередной круг Уимблдона, опровергнув все прогнозы букмекеров

Выше всех ожиданий представительница харьковской школы тенниса, за 2 часа и 7 минут, под палящим солнцем, обыграла гречанку.



Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в рамках третьего круга Уимблдона встретилась с Марией Саккари из Греции.

Несмотря на то, что украинка в упорной борьбе проиграла второй сет, она смогла уверенно одолеть свою соперницу и выйти в 1/8 финала травяного турнира.

Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Свитолина совершила 7/12 брейк-поинтов, а в третьем сете украинка не отдала ни одной своей подачи.

Уимблдон. Третий раунд

Элина Свитолина (Украина) - Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:7(1), 6:2

В четвертом круге Свитолина сыграет против Петры Мартич (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№34 WTA).