Главная Новости Спорт Харьковчанка вышла в очередной круг Уимблдона, опровергнув все прогнозы букмекеров
05.07.2019  16:30   

Харьковчанка вышла в очередной круг Уимблдона, опровергнув все прогнозы букмекеров

Выше всех ожиданий представительница харьковской школы тенниса, за 2 часа и 7 минут, под палящим солнцем, обыграла гречанку.


Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в рамках третьего круга Уимблдона встретилась с Марией Саккари из Греции.

Несмотря на то, что украинка в упорной борьбе проиграла второй сет, она смогла уверенно одолеть свою соперницу и выйти в 1/8 финала травяного турнира.

Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Свитолина совершила 7/12 брейк-поинтов, а в третьем сете украинка не отдала ни одной своей подачи.

Уимблдон. Третий раунд

Элина Свитолина (Украина) - Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:7(1), 6:2

В четвертом круге Свитолина сыграет против Петры Мартич (№24 WTA) или Даниэль Коллинс (№34 WTA).

Источник:   isport
 Тэги:  спорт, теннис, харьков, уимблдон, победа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Спорт Первая ракетка Украины деклассировала австралийку на траве Уимблдона 27.06 Спорт II Европейские игры: за кого из украинских спортсменов будем болеть в эти выходные? 25.06 Спорт Первое место в чемпионате Украины по авиамодельному спорту занял юный изюмчанин
 
 

Видео

Ивана Купала - обряды и традиции праздника
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 