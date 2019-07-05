Шахматы. Харьковчане - призеры международного спортивного фестиваля

В израильском городе Нетания состоялся большой шахматный фестиваль "Netanya international chess festival 2019", на котором харьковчане завоевали серебряную и бронзовую медали.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: