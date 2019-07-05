05.07.2019 17:16

Шахматы. Харьковчане - призеры международного спортивного фестиваля

В израильском городе Нетания состоялся большой шахматный фестиваль "Netanya international chess festival 2019", на котором харьковчане завоевали серебряную и бронзовую медали.



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В главном турнире фестиваля в категории "Мастерс" Украину представлял лишь харьковчанин Павел Эльянов, который по итогам девяти туров набрал 5 очков и занял третье место.

Борис Гельфанд из Израиля и американец Леньер Домингес набрали по 5,5 очков. По дополнительным показателям победу одержал израильский гроссмейстер.

В другом турнире фестиваля, в категории "Оупен", принимали участие восемь украинских шахматистов, но на пьедестал почета смог пробиться только харьковчанин Александр Моисеенко. Он занял второе место.

Еще один харьковский гроссмейстер Антон Коробов занял на турнире "Оупен" шестое место.