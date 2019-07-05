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05.07.2019  19:56   

Футбол. Харьковский клуб Металлист 1925 пополнился новичком (ФОТО, ВИДЕО)

Игроком первостоличной команды стал 23-летний защитник Александр Осман.


//metalist1925.com
ФК "Металлист 1925" подписал контракт с первым летним новичком - Александром Османом. 
 
Позиция - защитник 
Дата рождения - 18 апреля 1996 
Рост - 173 см. Вес - 72 кг. 
 
Александр Осман родился в селе Августовское Валковского района Харьковской области.
 
Футболом начал заниматься в Харькове, а именно - ХГВУФК (первый тренер - Андрей Огиенко).
 
В Чемпионате ДЮФЛУ играл за харьковские ХГВУФК и "Металлист". Всего в его активе 57 матчей и четыре забитых мяча.
 
Первым профессиональным клубом был харьковский "Металлист", в составе которого 9-го августа 2014-го года Осман дебютировал в Премьер-Лиге, а через две недели и в Лиге Европы.
 
В общем Александр провел шесть матчей за основную команду "Металлиста" и более 50-ти - за молодежные.
 
Летом 2015 года перешел в киевское "Динамо", где выступал за молодежную команду U-21 (42 матча).
 
После этого на правах аренды выступал за львовские "Карпаты", а последним клубом игрока был "Арсенал-Киев".
 
В его составе он провел пять матчей в УПЛ и один - в Кубке Украины. 
 
Основная позиция - левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 27-м номером. 
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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