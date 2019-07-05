05.07.2019 19:56
Футбол. Харьковский клуб Металлист 1925 пополнился новичком (ФОТО, ВИДЕО)
Игроком первостоличной команды стал 23-летний защитник Александр Осман.
//metalist1925.com
ФК "Металлист 1925" подписал контракт с первым летним новичком - Александром Османом.
Позиция - защитник
Дата рождения - 18 апреля 1996
Рост - 173 см. Вес - 72 кг.
Александр Осман родился в селе Августовское Валковского района Харьковской области.
Футболом начал заниматься в Харькове, а именно - ХГВУФК (первый тренер - Андрей Огиенко).
В Чемпионате ДЮФЛУ играл за харьковские ХГВУФК и "Металлист". Всего в его активе 57 матчей и четыре забитых мяча.
Первым профессиональным клубом был харьковский "Металлист", в составе которого 9-го августа 2014-го года Осман дебютировал в Премьер-Лиге, а через две недели и в Лиге Европы.
В общем Александр провел шесть матчей за основную команду "Металлиста" и более 50-ти - за молодежные.
Летом 2015 года перешел в киевское "Динамо", где выступал за молодежную команду U-21 (42 матча).
После этого на правах аренды выступал за львовские "Карпаты", а последним клубом игрока был "Арсенал-Киев".
В его составе он провел пять матчей в УПЛ и один - в Кубке Украины.
Основная позиция - левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 27-м номером.