05.07.2019 19:56

Футбол. Харьковский клуб Металлист 1925 пополнился новичком (ФОТО, ВИДЕО)

Игроком первостоличной команды стал 23-летний защитник Александр Осман.



//metalist1925.com

ФК "Металлист 1925" подписал контракт с первым летним новичком - Александром Османом.

Позиция - защитник

Дата рождения - 18 апреля 1996

Рост - 173 см. Вес - 72 кг.

Александр Осман родился в селе Августовское Валковского района Харьковской области.

Футболом начал заниматься в Харькове, а именно - ХГВУФК (первый тренер - Андрей Огиенко).

В Чемпионате ДЮФЛУ играл за харьковские ХГВУФК и "Металлист". Всего в его активе 57 матчей и четыре забитых мяча.

Первым профессиональным клубом был харьковский "Металлист", в составе которого 9-го августа 2014-го года Осман дебютировал в Премьер-Лиге, а через две недели и в Лиге Европы.

В общем Александр провел шесть матчей за основную команду "Металлиста" и более 50-ти - за молодежные.

Летом 2015 года перешел в киевское "Динамо", где выступал за молодежную команду U-21 (42 матча).

После этого на правах аренды выступал за львовские "Карпаты", а последним клубом игрока был "Арсенал-Киев".

В его составе он провел пять матчей в УПЛ и один - в Кубке Украины.

Основная позиция - левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 27-м номером.