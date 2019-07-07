Главная Новости Спорт Два украинских чемпиона мира встретились в Харькове (ФОТО)
07.07.2019  13:31   

Два украинских чемпиона мира встретились в Харькове (ФОТО)

Ломаченко и Артем Далакян поделились общим фото


// facebook

Чемпион мира по версии WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и обладатель титула WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) поделились общим фото.

Источник:   instagram.com
 Тэги:  чемпионы, встреча, харьков, фото
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Спорт Стритбол. Харьковчане - победители масштабного турнира 21.05 Спорт Тяжелая атлетика. Четверо харьковчан - сильнейшие в Украине 20.05 Спорт Борьба. Харьковчане - триумфаторы открытого всеукраинского турнира
 
 

Видео

100 курсантів ХНУВС отримали погони лейтенантів. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 