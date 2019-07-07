Два украинских чемпиона мира встретились в Харькове (ФОТО)

Ломаченко и Артем Далакян поделились общим фото
Чемпион мира по версии WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и обладатель титула WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) поделились общим фото.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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давл.:
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