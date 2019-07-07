07.07.2019 17:05

Харьковские борцы выиграли международные турниры

Ярослав Фильчаков и Владислав Коваленко победили на международных соревнованиях в Мадриде и Тернополе.



// objectiv.tv

В столице Испании состоялся ежегодный турнир серии «Гран-при» по всем видам спортивной борьбы.

Среди борцов греко-римского стиля в весовой категории до 82 кг первенствовал представитель Харьковской области Ярослав Фильчаков. В финале он поборол соперника из России. Таким образом Фильчаков отобрался на чемпионат мира среди элиты в Казахстане.

Всего в Испании сборная Украины по классической борьбе взяла четыре золотые медали и по две серебряные и бронзовые. Тем временем в Тернополе состоялся юниорский турнир по греко-римской борьбе памяти Евгения Ворко. Харьковский супертяжеловес Владислав Коваленко завоевал в своей номинации золотую медаль, выиграв главный поединок у поляка Томаша Вавринчука.

Готовили спортсменов к «золотым» выступления тренеры – Юрий и Димитрий Тимченко, а также Сергей Болдов.