Главная Новости Спорт Впервые в истории Украины харьковчанка выступит в четвертьфинале Уимблдона
08.07.2019  15:25   

Впервые в истории Украины харьковчанка выступит в четвертьфинале Уимблдона

Свитолина с личным рекордом пробилась в четвертьфинал престижного турнира «Большого Шлема».


© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Завершился матч 1/8 финала Уимблдона между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Победу во встрече в двух сетах одержала наша соотечественница.

Первый сет прошел в упорной борьбе, однако все же победу в нем смогла одержать украинка. Вторая партия также осталась за ней практически без сопротивления со стороны соперницы.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Свитолина - Мартич - 6:4,

Эта победа стала для украинки четвертой в пяти личных встречах с Мартич.

На сегодняшний день Свитолина занимает восьмую позицию в мировом рейтинге WTA, Мартич располагается на 24-м месте. Между собой соперницы встречались уже четыре раза. Преимущество в личных встречах удерживает наша соотечественница - на счету украинской теннисистки три победы при одном поражении.

На пути к 1/4 финала Уимблдона Свитолина, помимо хорватки, обыграла Дарью Гаврилову (Австралия), Маргариту Гаспарян (Россия) и Марию Саккари (Греция).

В следующем раунде турнира сильнейшей из украинских теннисисток будет противостоять Каролина из Чехии - либо Мухова, либо Плишкова.

Источник:   Апостроф
 Тэги:  свитолина, уимблдон, харьков, турнир, рекорд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Спорт 133-й Уимблдон потерял старейшую традицию и приветствовал харьковчанку в третьем круге 17.06 Спорт Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира 30.05 Спорт Харьковчанка и испанка устроят дуэль в третьем круге на центральной арене
 
 

Видео

Под Харьковом перевернулся зерновоз. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 