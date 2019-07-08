08.07.2019 15:25

Впервые в истории Украины харьковчанка выступит в четвертьфинале Уимблдона

Свитолина с личным рекордом пробилась в четвертьфинал престижного турнира «Большого Шлема».



© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Завершился матч 1/8 финала Уимблдона между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Победу во встрече в двух сетах одержала наша соотечественница.

Первый сет прошел в упорной борьбе, однако все же победу в нем смогла одержать украинка. Вторая партия также осталась за ней практически без сопротивления со стороны соперницы.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Свитолина - Мартич - 6:4,

Эта победа стала для украинки четвертой в пяти личных встречах с Мартич.

На сегодняшний день Свитолина занимает восьмую позицию в мировом рейтинге WTA, Мартич располагается на 24-м месте. Между собой соперницы встречались уже четыре раза. Преимущество в личных встречах удерживает наша соотечественница - на счету украинской теннисистки три победы при одном поражении.

На пути к 1/4 финала Уимблдона Свитолина, помимо хорватки, обыграла Дарью Гаврилову (Австралия), Маргариту Гаспарян (Россия) и Марию Саккари (Греция).

В следующем раунде турнира сильнейшей из украинских теннисисток будет противостоять Каролина из Чехии - либо Мухова, либо Плишкова.