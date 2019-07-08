08.07.2019 16:20

Харьковский атлет блистательно победил на Гранд-При Испании

Ярослав Фильчаков в греко-римской борьбе победил ведущих представителей это вида спорта из Турции, Германии и России.



://dmskh.gov.ua

7 июля 2019 в Мадриде завершился международный турнир по борьбе «Гран-При Испании», золотую медаль которого завоевал харьковский борец. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 27 стран мира.

В борьбе греко-римским стилем в весе до 82кг победил Ярослав Фильчаков.

На пути к медали он одолел соперников из Германии, Турции и России, а в финале еще одного российского борца Никиту Зубкова.

Всего на данном турнире украинцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.