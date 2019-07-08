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08.07.2019  16:20   

Харьковский атлет блистательно победил на Гранд-При Испании

Ярослав Фильчаков в греко-римской борьбе победил ведущих представителей это вида спорта из Турции, Германии и России.


://dmskh.gov.ua

7 июля 2019 в Мадриде завершился международный турнир по борьбе «Гран-При Испании», золотую медаль которого завоевал харьковский борец. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 27 стран мира. 

В борьбе греко-римским стилем в весе до 82кг победил Ярослав Фильчаков. 

На пути к медали он одолел соперников из Германии, Турции и России, а в финале еще одного российского борца Никиту Зубкова.

Всего на данном турнире украинцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Источник:   Управление в делах молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  международный, борьба, харьков, золото, испания, греко-римская
 
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