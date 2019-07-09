Теннис. Харьковчанка Свитолина - в полуфинале Уимблдона (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины одержала волевую победу над чешской теннисисткой и вошла в четверку сильнейших турнира Большого шлема.
Лидер теннисного рейтинга Украины и 8-я ракетка мира Элина Свитолина во второй раз в карьере встречалась с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (268-я в мире), которая накануне отправила отдыхать третью ракетку турнира Каролину Плишкову.
В начале первого сета Каролина перехватила иницативу. К тому же ошибки Элины не способствовали успеху. Потеряв две свои подачи, Элина уступала 2:5.
Но Свитолина вошла в матч и запустила обратку, которая, по сути, и переломила весь ход встречи.
Итог первого сета - 7:5 в пользу украинки.
Во втором сете на взяв три подачи чешки при потере двух своих, украинка выиграла партию 6:4.
Впереди у харьковчанки - поединок с Симоной Халеп (7-я в мире). Ранее румынка и украинка на траве Уимблдона не пересекались. Что же касается счета личных встреч, то на быстром покрытии (София, Торонто, Сингапур и Доха), у девушек 2:2. Более свежая (в феврале 2019) - победа румынки над украинкой.
В целом из семи поединков Элина Свитолина четырежды брала верх над Симоной Халеп.
В случае победы не исключено, что украинке вновь придется сойтись в матче с Сереной Вильмс, соперница которой в полуфинале пока не определилась.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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