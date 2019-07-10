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10.07.2019  14:01   

Из Неаполя – с бронзой

Студент ХНАДУ Денис Вороновский завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по олимпийскому тхэквондо на Всемирной Универсиаде-2019, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.


// ХОГА

В весовой категории до 80 кг Денис стартовал с победы со счетом 13:11 над испанцем, затем со счетом 5:3 одолел соперника из Австрии и со счетом 6:5 - представителя Марокко.

В следующем, полуфинальном, поединке соперником Дениса стал кореец Минву Канг. К сожалению, пройти его харьковчанину не удалось. Минву Канг выиграл бой со счетом 13:10 и, одержав победу и в финальном поединке, стал чемпионом Универсиады. Вороновский занял третье место.

Медаль Дениса Вороновского стала первой, которую получили на этой Универсиаде харьковские студенты. Всего в медальной корзине студенческой сборной Украины по итогам шести дней соревнований - четыре награды: 1 «золото», 1 «серебро» и 2 «бронзы».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, универсиада, бронзовая медаль, харьков
 
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