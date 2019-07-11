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11.07.2019  17:30   

Юные харьковские велогонщики успешно выступили на чемпионатах Украины

Сборная Харьковской области получила 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды на юношеских чемпионатах Украины по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время и в индивидуальной групповой гонке, которые произошли в городе Днепр.


://dmskh.gov.ua

Золотые медали харьковские велогонщики завоевали в индивидуальной групповой гонке. Мария Сухопалова стала победительницей среди девушек, а София Трубчанинова - среди младших девушек.

Кроме того София Трубчанинова завоевала «серебро» в индивидуальной гонке на чассеред младших девушек.

Бронзовым призером чемпионата в индивидуальной групповой гонке среди девушек стала Анастасия Ивко.

К сожалению, за медали не смогли зацепиться харьковские юноши. Лучший результат был у Валентина Кабашного, который в групповой гонке занял четвертое место.

Тэги:  вело, чемпионат, харьков, гонка, днепр, золото, бронза
 
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