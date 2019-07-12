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12.07.2019  08:19   

Свитолина остановилась в полуфинале Большого шлема

Украинская теннисистка в двух сетах без шансов уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.


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Теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема. Об этом сообщается на сайте Wimbledon.

Первая ракетка Украины выглядела на корте куда слабее соперницы и полностью провалила первый сет, не сумев взять ни одной собственной подачи.

Украинка проиграла румынской теннисистке Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6. Матч длился один час 13 минут.

Халеп стала первой румынкой, которая вышла в финал женских одиночных игр на Уимблдоне.

Соперница Халеп в финале определится в матче между американкой Сиреной Уильямс и чешской теннисисткой Барборой Стрицовой.

Финальный матч женской сетки состоится 13 июля.

 

 

 

 

Тэги:  свитолина, теннис, уимблон, харьков
 
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