Главная Новости Спорт Харьковские шахматные стратеги - призеры 2-го Кубка Украины, проводимого по регламенту Чемпионата Мира
12.07.2019  14:56   

Харьковские шахматные стратеги - призеры 2-го Кубка Украины, проводимого по регламенту Чемпионата Мира

Полтаве завершились лично-командные соревнования 2-го Кубка Украины по решению шахматных композиций.


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Одновременно, этот турнир был последней проверкой команды Украины перед чемпионатом мира, который состоится во второй половине августа в Вильнюсе. Соревнования проводились по регламенту Чемпионата Мира - два дня, 6 туров, 18 задач - по три задачи в каждом туре (с соответствующим контролем времени).

В Течении двух дней харьковские шахматные стратеги вели борьбу за место на пьедестале. В итоге наши земляки опередили вторую команду Полтавы и заняли 3-е призовое место. 

В составе команды бронзовые награды получили Александр Бочкарев, Андрей Сергиенко, Никита Тестешников и Владимир Самило.

Источник:   Федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, харьков, кубок, подготовка, международные
 
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