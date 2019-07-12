Харьковские шахматные стратеги - призеры 2-го Кубка Украины, проводимого по регламенту Чемпионата Мира

Полтаве завершились лично-командные соревнования 2-го Кубка Украины по решению шахматных композиций.
Одновременно, этот турнир был последней проверкой команды Украины перед чемпионатом мира, который состоится во второй половине августа в Вильнюсе. Соревнования проводились по регламенту Чемпионата Мира - два дня, 6 туров, 18 задач - по три задачи в каждом туре (с соответствующим контролем времени).
В Течении двух дней харьковские шахматные стратеги вели борьбу за место на пьедестале. В итоге наши земляки опередили вторую команду Полтавы и заняли 3-е призовое место.
В составе команды бронзовые награды получили Александр Бочкарев, Андрей Сергиенко, Никита Тестешников и Владимир Самило.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Тепло и местами мокро – синоптики озвучили погоду, которая ждет нас в ближайшие дни.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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