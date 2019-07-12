12.07.2019 16:59

Первый харьковский урбан-парк откроется фестивалем уличных культур

В среду, 17 июля, в Молодежном парке состоится открытие урбан-парка «Молодежный».



// city.kharkov.ua

В рамках открытия состоится фестиваль уличных культур, где пройдут мастер-классы по различным видам урбан-культуры: трюковым самокатам, скейтбордингу, роллерблейдингу, уличному футболу, воркауту, паркуру, брейкингу и др. Также состоятся турнир по стритболу и граффити-джем на площади 350 кв. м.

Начало мероприятия – в 17:00.

Вход свободный.

Справка. В этом году началась реконструкция Молодежного парка, на территории которого создан первый урбан-парк города. В урбан-парке будут такие локации: граффити и стрит-арт стены (350 кв.м), площадка для уличного баскетбола с 4-мя кортами, скейт-парк с бетонным покрытием с одной бетонной фигурой и несколькими фанерными, площадка для уличного футбола с кортами для игры 5 на 5, 3 на 3, 1 на 1, а также корт для панны, ивент-площадка для фестивалей и пр.