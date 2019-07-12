12.07.2019 17:30

Харьков готовится принять чемпионат Европы по регби среди женщин

Регбийные матчи будут проходить на арене спорткомплекса «Динамо» 20 и 21 июля.



// РИА Новости Украина

Турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпийским играм в Токио, сообщил представитель общественного союза «Федерация регби Харьковской области» Роман Быхов.



По его словам, в первый день борьба будет в группах, а на второй состоятся финальные соревнования. Участие в соревнованиях примут 12 европейских команд. Ожидаем, что мероприятие посетит около 5 тысяч зрителей.