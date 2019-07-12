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12.07.2019  17:30   

Харьков готовится принять чемпионат Европы по регби среди женщин

Регбийные матчи будут проходить на арене спорткомплекса «Динамо» 20 и 21 июля.


// РИА Новости Украина

Турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпийским играм в Токио, сообщил представитель общественного союза «Федерация регби Харьковской области» Роман Быхов.

По его словам, в первый день борьба будет в группах, а на второй состоятся финальные соревнования. Участие в соревнованиях примут 12 европейских команд. Ожидаем, что мероприятие посетит около 5 тысяч зрителей.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  регби, чемпионат европы, харьков
 
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