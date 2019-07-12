Харьков готовится принять чемпионат Европы по регби среди женщин

Регбийные матчи будут проходить на арене спорткомплекса «Динамо» 20 и 21 июля.
Турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпийским играм в Токио, сообщил представитель общественного союза «Федерация регби Харьковской области» Роман Быхов.
По его словам, в первый день борьба будет в группах, а на второй состоятся финальные соревнования. Участие в соревнованиях примут 12 европейских команд. Ожидаем, что мероприятие посетит около 5 тысяч зрителей.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Тепло и местами мокро – синоптики озвучили погоду, которая ждет нас в ближайшие дни.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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